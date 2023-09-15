Производство лососевых за полгода увеличилось в два раза в Краснодарском крае

Производство рыбы лососевых пород в регионе составило 2,7 т.

«Производство лососевых выросло почти на 1,5 т. За первое полугодие 2023 года объем составил 2 тыс. 745 т, в 2022 года за аналогичный период объем производства составил 1 тыс. 323 т», — отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Также за этот период на Кубани увеличилось производство мидий на 17,8% — до 297 т. Объем выращивания карповых пород вырос с 15,6 тыс. т до 17,7 тыс. т, сообщает РБК.

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