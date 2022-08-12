Производство игристых вин в Краснодарском крае с начала 2022 года увеличилось на 45%
Об этом сообщили эксперты Роскачества во время мероприятия проекта «Винный гид России — 2022».
В рамках него сотрудники Роскачества проверяют винодельческие предприятия на юге России, отслеживая динамику качества вин.
«Кубань имеет большой потенциал роста как винодельческий регион. Закладка новых виноградников опережает показатели. Из планируемых в 2022 году 1500 га, уже заложено 1009 га. До конца года планируем еще порядка 800 га», — сообщил начальник профильного отдела министерства сельского хозяйства Краснодарского края Симон Черепнин.
Он отметил, что в этом году на Кубани ожидают хороший урожай винограда — около 200 тыс. т.
С начала года в регионе производство игристых вин увеличилось на 45%, а тихих на 10%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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