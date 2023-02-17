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Производителю сахара в Лабинске через суд запретили использовать воду из реки Лабы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditelyu-sahara-v-labinske-cherez-sud-zapretili-ispolzovat-vodu-iz-reki-laby
Производителю сахара в Лабинске через суд запретили использовать воду из реки Лабы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Предприятие не смогло оспорить в суде решение о прекращении использования воды из реки Лабы в границах Лабинского района.

Согласно материалам дела, ООО «Лабинск-Сахар» заключил договор водопользования с министерством природных ресурсов края на срок с 13 марта 2015 года по 31 декабря 2024 года. Согласно договору, заводу предоставили право забирать из реки не более 830 тыс. куб. м воды ежегодно для производства сахара.

В 2020-2021 годах «Лабинск-Сахар» сообщил в ведомство о нулевом потреблении воды. Комплекс оборудования и имущества законсервировали в связи с пандемией. Министерство согласилось на нулевое потребление в спорный период. Это исключило возможность аннулировать договор из-за отказа от использования воды.

Предприятие возобновило использование воды, но минприроды края вынесло заводу предупреждение — законодательно при отказе от использования договор подлежит аннулированию. После этого предприятие продолжило пользоваться водой из реки.

В связи с этим ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском, право пользования рекой принудительно прекратили. «Лабинск-Сахар» в кассационной жалобе попросил отменить судебные акты, однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа апелляцию отклонил.

«При таких обстоятельствах прекращение права пользования водным объектом признано судами отвечающим критериям справедливости, соразмерности и соответствия характеру допущенного обществом нарушения режима водопользования, не нарушающим баланс публичных и частных интересов», — сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

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