Производителям мебели на Кубани предоставят 36,8 млн рублей льготными займами
Льготные займы промпредприятиям из Краснодара и Усть-Лабинска одобрил экспертный совет регионального Фонда развития промышленности.
Финансирование предоставят под 1% годовых по льготной программе «Приоритет» на 3 года.
На реализацию инвестпроекта по строительству фабрики в Усть-Лабинске 30 млн рублей получит предприятие «Корона». Там будут производить мебель для холлов, кресла для зрительных залов и оснащение сцены. Финансирование направят на приобретение комплектующих и материалов.
«Производитель строит фабрику на площадях некогда банкротного предприятия. Уже восстановлено административное здание, введены в эксплуатацию первые цеха. С выходом на проектные мощности фабрика будет выпускать до 180 тыс. кресел в год, создадут более 200 рабочих мест», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.
Заем в размере 6,8 млн рублей одобрили предпринимателю Алексею Изварину. Средства направят на покупку промоборудования и сырья для производства корпусной мебели и кухонных гарнитуров.
Заявки промпредприятий на получение льготного финансирования принимают в личном кабинете на сайте Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: до 3 млрд рублей увеличили объем поддержки промышленных предприятий Кубани.
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Собака застряла под крыльцом многоэтажки в Новороссийске
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
- В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.