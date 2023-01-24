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Производителям мебели на Кубани предоставят 36,8 млн рублей льготными займами

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditelyam-mebeli-na-kubani-predostavyat-36-8-mln-rublej-lgotnymi-zajmami
Производителям мебели на Кубани предоставят 36,8 млн рублей льготными займами
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Льготные займы промпредприятиям из Краснодара и Усть-Лабинска одобрил экспертный совет регионального Фонда развития промышленности.

Финансирование предоставят под 1% годовых по льготной программе «Приоритет» на 3 года.

На реализацию инвестпроекта по строительству фабрики в Усть-Лабинске 30 млн рублей получит предприятие «Корона». Там будут производить мебель для холлов, кресла для зрительных залов и оснащение сцены. Финансирование направят на приобретение комплектующих и материалов.

«Производитель строит фабрику на площадях некогда банкротного предприятия. Уже восстановлено административное здание, введены в эксплуатацию первые цеха. С выходом на проектные мощности фабрика будет выпускать до 180 тыс. кресел в год, создадут более 200 рабочих мест», — сказал вице-губернатор Александр Руппель.

Заем в размере 6,8 млн рублей одобрили предпринимателю Алексею Изварину. Средства направят на покупку промоборудования и сырья для производства корпусной мебели и кухонных гарнитуров.

Заявки промпредприятий на получение льготного финансирования принимают в личном кабинете на сайте Фонда развития промышленности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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