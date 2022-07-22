Производитель сигарет Marlboro и Parliament планирует до конца года покинуть Россию
Экономика
22.07.2022 07:22
Компания Philip Morris International (PMI), являющаяся одним из крупнейших производителей табачной продукции, объявила о решении уйти с российского рынка. Среди брендов, принадлежащих компании, — Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield и Parliament.
Глава Philip Morris Яцек Ольчак сообщил, что компания рассчитывает покинуть Россию к концу года.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года», — сказал Ольчак.
Он также подчеркнул, что речь идет о «довольно сложном процессе», сообщает РИА «Новости».
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