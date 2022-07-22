Производитель сигарет Marlboro и Parliament планирует до конца года покинуть Россию

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Компания Philip Morris International (PMI), являющаяся одним из крупнейших производителей табачной продукции, объявила о решении уйти с российского рынка. Среди брендов, принадлежащих компании, — Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield и Parliament.

Глава Philip Morris Яцек Ольчак сообщил, что компания рассчитывает покинуть Россию к концу года.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года», — сказал Ольчак.

Он также подчеркнул, что речь идет о «довольно сложном процессе», сообщает РИА «Новости».

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