Производитель шин Continental объявил о планах уйти с российского рынка

Об этом сообщил генеральный директор немецкой компании Continental AG Николай Сетцер на корпоративном сайте. Он отметил, что его компания по-прежнему стремится к контролируемому уходу с рынка РФ.

В сообщении глава Continental говорится, что из-за начала военных действий на Украине прошлый год был сложным для компании из-за роста цен на энергоносители, сырье и логистику. По итогам 2022 года Continental понес убытки на 850 млн евро. В том числе, компания потеряла около 87 млн евро из-за обесценивания активов на фоне санкций в РФ.

Сетцер также объявил о продаже завода Continental в Калужской области. По его словам, этот процесс уже запущен.

В марте прошлого года Continental заявила о приостановке бизнеса на территории РФ. Компания приостановила поставки продукцию в Россию и работу завода в Калуге. Однако позже работу калужского предприятия возобновили.

Читайте также: японский автопроизводитель Infiniti объявил об уходе с российского рынка. Информация об этом появилась в соцсетях компании.