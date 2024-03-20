Производитель косметики из Сочи расширит производство и создаст агробиотехнопарк

Об этом сообщила первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Предприятие «Краснополянская косметика» располагается на территории 6,6 га. Оно производит шампуни, гели и средства для ухода за кожей. Сырье для производства выращивают на собственной ферме.

«Производство работает полностью на солнечной энергии, для минимизации углеродного следа создан полный цикл производства. Почти вся упаковка пригодна для переработки, косметика не тестируется на животных», — написала Калинина в Telegram.

По словам Калининой, продукция бренда регулярно участвует во всероссийских ярмарках-выставках. Она также отметила, что производство растет — в сравнении с 2022ц годом рост составил 110%. В дальнейших планах предприятия — создание агробиотехнопарка и расширение производства.

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