Производитель кондитерских изделий отправил партию сладостей бойцам СВО

В зону СВО продолжают поступать гуманитарные грузы. Помощь поступает и со всей Кубани.

Казаки Дядьковского станичного общества вместе с жителями собрали и доставили необходимое в детский санаторий в Краснодоне. В грузе все, в чем нуждались, ― средства гигиены, игрушки, канцелярия, одежда, картины и книги.

Сбором и отправкой помощи занимается не только население. Активно подключаются предприятия. Так, производитель кондитерских изделий передал через волонтеров партию сладостей бойцам. В Запорожскую область гуманитарный груз доставила служба спасения Новороссийска. Бойцы получили продукты питания, воду, хозяйственный инвентарь, инструменты и запчасти для автомобилей.

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