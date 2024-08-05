Очередную партию гуманитарной помощи доставили из Краснодарского края в зону СВО

Благотворительный фонд «Добро и Дело» организовал доставку гуманитарного груза для бойцов спецоперации. На этот раз помощь отправилась в Луганск.

Бойцам сразу нескольких подразделений передали кондитерские изделия. Их доставили в преддверии Дня Воздушно-десантных войск, чтобы те, кто сейчас отстаивают интересы страны, могли устроить праздничное чаепитие.

«Получили груз от Фонда. Сейчас ребятам передаем вкусности. Им это тоже необходимо, побаловаться. Спасибо огромное», — рассказал руководитель филиала фонда «Добро и Дело» в ЛНР Виталий Бойко.

Кубанские волонтеры регулярно доставляют гуманитарную помощь военнослужащим и жителям новых регионов.

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