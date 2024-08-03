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Больше тонны гуманитарной помощи отправили в зону СВО жители Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshe-tonny-gumanitarnoj-pomoshhi-otpravili-v-zonu-svo-zhiteli-novorossijska
Больше тонны гуманитарной помощи отправили в зону СВО жители Новороссийска
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом 3 августа сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Он рассказал, что сотрудники службы спасения отвезли гуманитарную помощь в Запорожскую область. Там располагается артиллерийский батальон под командованием жителя Новороссийска.

Бойцам на передовую доставили более тонны гуманитарного груза. В состав гумпомощи вошли продукты, вода, гигиенические средства, хозяйственный инвентарь, инструменты и запчасти для автомобилей.

«У наших военнослужащих надежный тыл. За время проведения СВО новороссийцы неоднократно доказали это. Гуманитарная помощь — это не только поддержка военнослужащих. Это наш общий вклад в великое дело. С каждым разом нас становится все больше. И только вместе, плечом к плечу, мы сможем помочь нашим бойцам приблизить победу», — написал Кравченко в Telegram.

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