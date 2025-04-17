Производитель автоклавов из Краснодара повысит эффективность рабочих процессов

Компания «Сормат», специализирующаяся на производстве автоклавов, приняла участие в краевой программе «Бережливый регион».

Проект доступен краевым предприятиям и направлен на повышение эффективности производственных процессов через внедрение бережливых технологий. Предприятия могут оптимизировать производственные процессы в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

Благодаря таким проектам компании могут уменьшить издержки, увеличить объемы производства, сократить себестоимость продукции и улучшить клиентский сервис, отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

«Наши предприятия доказывают, что качественное управление производством и грамотное распределение ресурсов — это прямой путь к успеху и стабильности в любом секторе экономики», — добавил он.

Рабочая группа предприятия «Сормат» и эксперты РЦК уже определили пилотный поток и приступили к теоретическому обучению бережливым инструментам, затем начнется реорганизация производственного цикла. Для минимизации временных затрат проанализируют текущий процесс, а также выявят и исключат избыточные перемещения деталей и лишних этапов работы.

После завершения проекта предприятие ожидает улучшение ключевых показателей эффективности, отметила руководитель проекта АНО «РЦК» Елена Самохина.

Заявку на участие в программе можно подать на специальном портале. Узнать подробнее можно по телефону +7 (861) 991-44-24 или электронной почте: info@rcckk.ru, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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