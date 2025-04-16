Усть-Лабинский ремонтно-механический завод присоединился к нацпроекту

Предприятие примет участие в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев подчеркнул, что Усть-Лабинский опытный ремонтно-механический завод в первую очередь ориентируется на повышение эффективности и конкурентоспособности, а также имеет значительный экспортный потенциал. По его словам, рост производительности позволяет повысить рентабельность и выделить средства на закупку нового оборудования.

«Мы также обсудили, какими способами возможно модернизировать технологическую базу, чтобы сделать производство еще эффективнее», — добавил он.

В ходе встречи Юртаев оценил цех по изготовлению запасных частей. Этот участок рабочая группа выбрала как эталонный. Основное внимание в рамках проекта уделят оптимизации процессов и внедрению принципов бережливого производства. В планах сократить затраты, повысить качество продукции и уменьшить сроки выполнения заказов.

Эксперты РЦК уже начали обучать сотрудников завода. Программа состоит из аудита бизнес-процессов, разработки стратегий повышения эффективности и внедрения передовых управленческих подходов. Благодаря этому можно не только улучшить экономические показатели, но и подготовить квалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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