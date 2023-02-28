В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой

Сбой в работе музыкального сервиса «Яндекс» зафиксировали днем 28 февраля.

По данным сервиса отслеживания сбоев в приложениях Downradar, в 13:40 было зафиксировано 2 тыс. 36 жалоб.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что уже занимаются устранением неполадок.

«К сожалению, «Яндекс Музыка» в данный момент работает нестабильно. Обязательно вернемся с хорошими новостями как можно скорее», — сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» 6 февраля. Не работали поисковик, «Почта», «Музыка», «Маркет», «Еда», «Такси», «Кинопоиск».