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Проход на набережную и пляжи Сириуса перекрыли из-за непрекращающегося шторма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prohod-na-naberezhnuyu-i-plyazhi-siriusa-perekryli-iz-za-neprekrashhayushhegosya-shtorma
Проход на набережную и пляжи Сириуса перекрыли из-за непрекращающегося шторма
Фото из соцсетей

Сильный ветер и шторм обрушились на Имеретинский курорт с 26 ноября. В море поднялись волны высотой несколько метров.

Из-за шторма набережная Сириуса получила повреждения. Из-за ливней подтопило парковку ледовой арены «Шайба» и улицы Нижнеимеретинскую, Парусную, проспект Олимпийский.

Проход на набережную и пляжи Имеретинского курорта перекрыли из-за шторма. В Сириусе действует штормовое предупреждение.

Школы и детсады работают в обычном режиме. Линии электропередачи не повредились. Экстренные службы устраняют последствия разгула стихии: убирают с улиц мусор и рухнувшие деревья, откачивают воду с подтопленных территорий, а также оценивают причиненный ущерб.

Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок, постоянно патрулируя улицы курорта, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.

Читайте также: гигантские волны затопили первую береговую линию в Сириусе. В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как бурные потоки морской воды затапливают двор жилого комплекса возле пляжа.

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