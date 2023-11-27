Проход на набережную и пляжи Сириуса перекрыли из-за непрекращающегося шторма

Сильный ветер и шторм обрушились на Имеретинский курорт с 26 ноября. В море поднялись волны высотой несколько метров.

Из-за шторма набережная Сириуса получила повреждения. Из-за ливней подтопило парковку ледовой арены «Шайба» и улицы Нижнеимеретинскую, Парусную, проспект Олимпийский.

Проход на набережную и пляжи Имеретинского курорта перекрыли из-за шторма. В Сириусе действует штормовое предупреждение.

Школы и детсады работают в обычном режиме. Линии электропередачи не повредились. Экстренные службы устраняют последствия разгула стихии: убирают с улиц мусор и рухнувшие деревья, откачивают воду с подтопленных территорий, а также оценивают причиненный ущерб.

Полицейские обеспечивают безопасность и общественный порядок, постоянно патрулируя улицы курорта, сообщает пресс-служба администрации ФТ Сириус.

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