Прохладная погода и дождь со снегом ожидаются 21 марта в Краснодарском крае

По данным синоптиков, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В южной половине края местами пройдут дожди, в предгорьях и горах пройдет мокрый снег и снег.

Температура воздуха ночью составит +2…-3 °С. На юге и в центральных районах края местами ожидаются заморозки до -1…-3 °С. Днем воздух прогреется до +7…12 °С, в юго-восточных районах будет +3…8 °С. В горах ночью температура опустится до -6…-11 °С, а днем поднимется не выше -2 °С.

На территории края будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.

На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность, утром местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до +1…6 °С, днем +7…12 °С. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 12-14 м/с, местами — 15-20 м/с.

В Краснодаре в пятницу будет без осадков, но небо закроют тучи. Температура ночью опустится до 0…+2 °С, днем воздух прогреется до +10…12 °С. Порывы ветра будут достигать 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС Краснодарского края продлило до 23 марта экстренное предупреждение о заморозках до -3 °С на территории региона.

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