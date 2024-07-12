Прогрессивная шкала налогов для физлиц начнет действовать в РФ с 2025 года

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Согласно нему, с 2025 года в России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Для этого в Налоговом кодексе создадут пятиступенчатую шкалу подоходного налога.

С 1 января жителей России с годовым доходом от 2,4 млн рублей начнут платить НДФЛ в размере 15%, с доходом от 5 млн рублей — 18%, с доходом от 20 млн рублей — 20%, с доходом от 50 млн рублей — 22%. Повышенный налог нужно будет платить только на сумму, превышающую допустимый порог.

При этом люди с ежегодным доходом менее 2,4 млн рублей так же продолжать платить НДФЛ по ставке 13%. Новые правила налогообложения не затронут участников СВО и получателей северных надбавок, сообщает РИА «Новости».

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