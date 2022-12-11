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Программу «Ворошиловский стрелок» запустили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/programmu-voroshilovskij-strelok-zapustili-v-krasnodarskom-krae
Программу «Ворошиловский стрелок» запустили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Программа допризывной подготовки школьников «Ворошиловский стрелок» стартовала на Кубани. В ее рамках в Краснодаре провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки между 120 старшеклассниками. 

«В нынешнем году программа стартовала в Краснодаре, с 2023 она продолжится в муниципальных образованиях на базах местных отделений ДОСААФ. Это будет комплекс занятий по огневой подготовке, военно-спортивных соревнований по пулевой стрельбе, а затем и просветительских, военно-патриотических мероприятий», — рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В школе №31 в Краснодаре провели первые квалификационные испытания, чтобы старшеклассники стали кандидатами на получение знака «Юный Ворошиловский стрелок». Другие этапы пройдут на базе Краснодарского стрелкового клуба ДОСААФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

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