Первый в Краснодарском крае авиационно-спортивный клуб откроют в Сочи
Молодежный авиационно-спортивный клуб появится в Адлерском районе на улице Куйбышева. В помещении уже начали ремонт.
В клубе «Полет» молодые люди получат необходимые теоретические знания по начальной летной подготовке. В центре оборудуют залы для единоборств, учебные классы с авиатренажером. Практику будут отрабатывать на местности.
«Если спортивная инфраструктура в военно-патриотических клубах не редкость, то летно-десантная — первая в Краснодарском крае. Очень важно, что у нашей молодежи появится еще одна возможность освоить азы такой сложной и интересной специальности. Уже скоро сочинские парни смогут пополнить элиту российской армии. У выпускников клуба будет вся база, необходимая для поступления в летные военные училища», — отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
В следующем году в Сочи планируют сформировать свою команду по парашютному спорту. Открыть клуб собираются 23 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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