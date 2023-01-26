Программу по реабилитации воинов после спецоперации разработают в Сочи

Разработку программы начал один из крупнейших бальнеологических курортов России «Мацеста».

Программу реабилитации военнослужащих, получивших травмы и ранения в зоне спецоперации, составят с учетом опыта врачей при реабилитации воинов Великой Отечественной войны, сообщила главврач курорта, доктор медицинских наук Юлия Кабак.

«Реабилитация раненых приобретает особое значение в современных условиях. Именно поэтому наши врачи приняли решение разработать специальную программу для бойцов, получивших ранения, травмы в зоне специальной военной операции», — сказала главврач.

Справиться с рядом последствий ранений и травм у военнослужащих помогает сероводородная вода, отметила Юлия Кабак. Она способствует заживлению, положительно влияет на хронические боли и дыхательные пути. Это особенно важно для военнослужащих в холодное время года.

«Высокая эффективность реабилитации доказана многолетними клиническими исследованиями при боевых хирургических травмах — огнестрельных и неогнестрельных, комбинированных травмах и поражениях. А также при ожогах, закрытых и открытых переломах. Применение йодобромной минеральной воды в виде ванн и ингаляций помогает военнослужащим справиться с посттравматическим стрессовым расстройством», — добавила главный врач.

В Мацесте более 100 тыс. солдат и офицеров поправляли здоровье с 1942 по 1945 год. На базе этого опыта появится новая программа реабилитации. Целебные мацестинские воды, которыми будут лечить бойцов, воздействуют на весь организм. В них содержатся йод, бром, фтор, сера и прочие важные микроэлементы.

Комплексное восстановление включает в себя аппаратную физиотерапию, грязелечение, ингаляции, массаж и нафталанские аппликации. В лечении будет использоваться индивидуальный подход, но по четкой схеме реабилитации. Благодаря этому специалисты смогут обеспечить быстрое восстановление здоровья военнослужащих и вернуть их в строй, заключила Юлия Кабак.

На бальнеологическом курорте «Мацеста» с 1902 года оказали свыше 220 млн процедур, поправили здоровье более 20 млн человек, сообщает ТАСС.

Читайте также: систему реабилитации участников СВО создадут в Краснодарском крае.