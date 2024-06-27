Программу отдыха подготовили для цирковых слонов Претти и Марго в Сочи

После гастролей каникулы на курорте проводят звезды цирка Претти и Марго. Они разместились в поселке Калиновое озеро на чайных плантациях. Там для них организовали полный релакс: прогулки, водные процедуры и специальный массаж.

Утро слонов начинается с променада по чайной плантации. Марго и Претти готовятся к завтраку со своими гостями. На завтрак для них подготовили фрукты и овощи.

«Марго и Претти завтракают вместе с туристами. В это время их можно потрогать и погладить», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Свой отпуск Марго и Претти проведут все лето в окружении людей ― с командой артистов и своим неизменным дрессировщиком Андреем Дементьевым-Корниловым. По пути в Сочи они были все вместе. Неразлучен Андрей с Марго и Претти, даже когда его подопечные принимают водные процедуры ― в СПА, на природе. По утрам купаются с шампунем. Здесь же пьют воду из шланга, как из трубочки.

Также животные веселили гостей, обливая их водой из хобота. Мокрые и счастливые туристы разбегались в разные стороны. Семья Камышовых из Луганска видели представление со слонами в своем родном городе, эту встречу в Сочи тоже запомнят надолго.

После водных процедур ― грязевые ванны со скрабом. В этот момент к ни лучше не подходить, как и во время чистки ногтей, предупредил дрессировщик.

С прошлого года Марго заметно подросла. Сейчас ей уже 17 лет, а ее маме Претти ― 34 года, обе в отличном настроении. В лесу на прогулке их любимое лакомство ― бамбук.

«Пробудем здесь до сентября. У нас будут каникулы. На десять дней мы уезжаем на международный фестиваль циркового искусства в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Отдых наш проходит прекрасно», ― делится дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

Отдых для слоних составляли с учетом пожеланий звездных артисток ― в списке райдера на первом месте ― релакс ― купание в озере с полным погружением.

Парк слонов работает ежедневно, кроме понедельника. Находится в Хостинском районе Сочи, в поселке Калиновое озеро. Взрослые платят за вход 1,8 тыс. рублей, детский билет ― 1,3 тыс. рублей. В выходные чуть дороже. С 12 июля слоны ненадолго уедут на гастроли, а затем вернутся и пробудут в Сочи до сентября.

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