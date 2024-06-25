Детеныши леопарда Терек и Рица из Сочинского нацпарка готовятся к выпуску

Терек и Рица родились летом 2022 года в Сочинском нацпарке. Они успешно сдали все экзамены и готовятся к выпуску.

Терек и Рица — потомство леопардов Алоуса и Чери, которые стали первыми обитателями Центра и внесли огромный вклад в реализацию Программы восстановления леопарда на Кавказе.

«С 2013 года от Алоуса и Чери родилось 13 котят. И несмотря на то, что чувствуют особи себя прекрасно, учитывая их преклонный возраст, приплода от них мы больше не ждем. Будем беречь их как зеницу ока, они это заслужили», — написала пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе в Telegram.

Также они сообщили, что «самые младшенькие ребятки», то есть Терек и Рица успешно сдали все экзамены и совсем скоро окажутся в заповедных кавказских горах.

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