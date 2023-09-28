Программу для упрощения выдачи займов бизнесу разработали в Краснодарском крае

Программу «Экспресс» разработали в Фонде развития бизнеса. Новый механизм позволит ускорить процесс выдачи поручительства в Фонде развития бизнеса субъектам МСП.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, с начала года Фонд развития бизнеса выдал более 520 поручительств. Более 25% из них — в отношении займов Фонда микрофинансирования. При этом требования фондов к заемщикам похожи.

«Поэтому для ускорения процесса получения услуг для бизнеса разработали специальную программу «Экспресс». Время рассмотрения заявки сокращено до 8 часов, получить поручительство теперь гораздо проще. Воспользоваться программой можно, если сумма поручительства — до 2,5 млн рублей. Доля в обеспечении займа при этом не должна превышать 50%», — сказал замглавы региона.

Предприниматели обращаются за гарантийной поддержкой в Фонд, если не могут предоставить залог для получения кредита или займа. Поручительство Фонда в этом случае выступает обеспечением по привлекаемому финансированию.

Подробнее об условиях оказания гарантийной поддержки бизнесу можно узнать на сайте и по телефонам 8 (861) 992-03-65, 8 (861) 992-03-68, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.