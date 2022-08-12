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Программа «Агентство Z» телеканала «Кубань 24» победила на всероссийском фестивале «Щит России»

Общество
12.08.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/programma-agentstvo-z-telekanala-kuban-24-pobedila-na-vserossijskom-festivale-shhit-rossii
Видео канала «Кубань 24»

XХV Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России» проходит в Перми с 9 по 13 августа.

Основной идеей фестиваля является возрождение и развитие патриотических традиций. Свои работы на конкурс представили журналисты со всей России.

Посвященный казакам выпуск программы «Агентство Z» телеканала «Кубань 24» стал победителем в номинации «За освещение темы патриотизма в проектах, созданных при участии автора не старше 27 лет». Посмотреть выпуск программы, победивший на конкурсе, можно по ссылке.

Читайте также: в Перми определят победителей фестиваля СМИ, где представлены работы журналистов «Кубань 24».

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