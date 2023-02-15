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«Проголосуй по ссылке»: эксперт рассказала, как чаще всего действуют мошенники в Telegram

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/progolosuj-po-ssylke-ekspert-rasskazala-kak-chashhe-vsego-dejstvuyut-moshenniki-v-telegram
«Проголосуй по ссылке»: эксперт рассказала, как чаще всего действуют мошенники в Telegram
Фото unsplash.com

В мессенджере нужно настороженно относиться к неожиданным сообщениям, даже в тех случаях, когда они приходят от знакомых людей.

Сейчас мошенники для обмана стали чаще использовать мессенджер Telegram, рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По словам эксперта, мошенничество в Telegram будет развиваться, а другие виды могут на время сократиться.

«Например, люди уже научились распознавать телефонные звонки злоумышленников. Telegram — это малоосвоенная мошенниками территория, думаю, тут будут появляться новые схемы и способы выцыганить персональные данные, контакты и доступ к финансовым счетам граждан», — пояснила она.

Эксперт объяснила, что сейчас злоумышленники рассылают ПО, которое будет красть персональные данные для доступа к каналу.

«Делают это весьма безобидным способом: в виде социального посыла, например, просят проголосовать за ребенка в каком-нибудь конкурсе по ссылке. Если вы перейдете по такой ссылке, по сути, вы можете потерять свой Telegram-канал. Получив доступ к каналу, злоумышленники могут завладеть данными, относящимися к другим важным аккаунтам человека, за этим могут последовать финансовые потери», — рассказала Евгения Лазарева.

Следует осторожнее относиться к сообщениям, в которых обещается чрезмерная выгода. Также внимательно стоит относиться к сообщениям с активным социальным посылом, заключила эксперт. По ее словам, все незнакомые контакты нужно блокировать и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам — более того, нельзя вводить там данные или устанавливать что-либо из этих ссылок на телефон.

«Можно рассортировать чаты по папкам, сделать двухфакторную аутентификацию. Даже если знакомый человек пишет что-то подозрительное, нужно отнестись к этому осмотрительно, лучше позвонить и спросить, точно ли это он. Если что-то вызывает сомнение, чрезмерное умиление или сулит сверхъестественную выгоду, надо насторожиться», — цитирует Евгению Лазареву радио Sputnik.

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