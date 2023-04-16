Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Профориентационная конференция «В IT и точка» пройдет 22 апреля в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proforientatsionnaya-konferentsiya-v-it-i-tochka-projdet-22-aprelya-v-krasnodare
Профориентационная конференция «В IT и точка» пройдет 22 апреля в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К участию в конференции, посвященной профессиям в сфере IT, приглашают учащихся 9— 11 классов, а также студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Конференцию «В IT и точка» проведут 22 апреля в 11:00 в конференц-центре «Точка кипения Hi-Tech» на улице Новокузнечной, 84. Организаторами выступят Академия «TОП» совместно с Ассоциацией цифрового развития Краснодарского края.

Глава Ассоциации цифрового развития Кубани Сергей Грабский отметил, что мероприятие направлено на помощь будущим IT-специалистам.

«Ее участники смогут узнать о последних тенденциях и изменениях в отрасли. А также узнать об обучении, стажировках и трудоустройстве в сфере информационных технологий», — сказал Грабский.

В рамках конференции разработчики ПО, HR-специалисты и представители отрасли расскажут о трендах рынка и перспективах профессий, о международном колледже цифровых технологий. Также они дадут рекомендации и проведут бесплатный тест на профориентацию по 40 профессиям будущего.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев посетил Всероссийский образовательный форум «Новая философия воспитания» в Сочи.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Топ-10 корейских дорам по версии пользователей соцсетей
Топ-10 корейских дорам по версии пользователей соцсетей
Советы врача: что делать при выпадении волос после инфекции
Советы врача: что делать при выпадении волос после инфекции
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не перегрузить организм: диетолог рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху
  2. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
  3. СК: по подозрению в убийстве 18-летнего парня в Краснодаре задержали приезжего из Оренбургской области
  4. На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд
  5. Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
  6. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях