Профориентационная конференция «В IT и точка» пройдет 22 апреля в Краснодаре

К участию в конференции, посвященной профессиям в сфере IT, приглашают учащихся 9— 11 классов, а также студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Конференцию «В IT и точка» проведут 22 апреля в 11:00 в конференц-центре «Точка кипения Hi-Tech» на улице Новокузнечной, 84. Организаторами выступят Академия «TОП» совместно с Ассоциацией цифрового развития Краснодарского края.

Глава Ассоциации цифрового развития Кубани Сергей Грабский отметил, что мероприятие направлено на помощь будущим IT-специалистам.

«Ее участники смогут узнать о последних тенденциях и изменениях в отрасли. А также узнать об обучении, стажировках и трудоустройстве в сфере информационных технологий», — сказал Грабский.

В рамках конференции разработчики ПО, HR-специалисты и представители отрасли расскажут о трендах рынка и перспективах профессий, о международном колледже цифровых технологий. Также они дадут рекомендации и проведут бесплатный тест на профориентацию по 40 профессиям будущего.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев посетил Всероссийский образовательный форум «Новая философия воспитания» в Сочи.