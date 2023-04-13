Кондратьев посетил Всероссийский образовательный форум «Новая философия воспитания» в Сочи

Мероприятие провели на площадке санаторно-курортного комплекса «Знание».

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудили вопросы гармоничного развития личности школьников в рамках пленарного заседания.

Сергей Кириенко по видеосвязи обратил внимание участников форума на то, что следует максимально вовлекать в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения ветеранов и тех, кто героически выполняют свой долг в зоне СВО. Он призвал активнее задействовать молодежь в проектах «Мы вместе» и «Все для победы», в уборке мемориалов ко Дню Победы, проведению парадов у домов ветеранов.

«В воспитательной работе министры должны активнее сотрудничать с детскими организациями. 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Важно максимально его использовать для поддержки и повышения престижа профессии, в которой люди занимаются самой важной задачей», — сказал Сергей Кириенко.

Сергей Кравцов отметил, что необходимо активнее сотрудничать с родителями, продолжить реализацию ключевых проектов, развивать институт наставничества, привлекать к участию в этом вопросе специалистов различных предприятий. Сергей Кравцов отметил выстроенную на Кубани работу с молодежью и отметил, что Краснодарский край — один из самых динамично развивающихся регионов, где идет очень большая работа по реализации многих образовательных программ.

Вениамин Кондратьев поприветствовал участников и поблагодарил министерство просвещения, российское общество «Знание» за организацию форума в Сочи.

«Важно, чтобы мероприятие не прошло формально, и все его участники вернулись в свои регионы с пониманием, как работать в условиях современных вызовов. Форум называется «Новая философия воспитания». Наверное, это уже даже новая траектория в образовании. В школе дети получают академические знания от учителей. Безусловно — это важный процесс, но не менее значимо формирование гармоничной личности, где нравственность, духовность и патриотизм выходят на первый план. Для этого детям нужен наставник, которым и выступает советник директора по воспитательной работе. Он должен помогать школьникам определиться в жизни и раскрыть свои таланты. Иначе мы гармоничную личность не получим. Это основная миссия и задача», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев рассказал, что на Кубани в школах создают все условия для реализации потенциала детей. На базе учреждений открывают «Кванториумы», «Точки роста», спортивные секции и театры. При поддержке Минпросвещения России в 2022 году создали 38 Центров детских инициатив. К началу нового учебного года такие центры появятся во всех школах региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с председателем регионального отделения ДОСААФ России Борисом Левитским и обсудил с ним военно-патриотическую работу, допризывную подготовку молодежи и развитие деятельности отделения в крае.