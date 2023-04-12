Кондратьев: важно обучать призывников Кубани востребованным военно-учетным специальностям

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с председателем регионального отделения ДОСААФ России Борисом Левитским и обсудил с ним военно-патриотическую работу, допризывную подготовку молодежи и развитие деятельности отделения в крае.

Глава региона отметил, что роль ДОСААФ особенно актуальна в работе с допризывной молодежью.

«Ежегодно в Вооруженные Силы страны мы отправляем около 12 тыс. новобранцев, которых отличает высокий уровень подготовки. Это отмечают командиры воинских частей. Но важно усилить работу, ваша задача — обучать призывников востребованным и современным военно-учетным специальностям. Для этого необходимо создать все условия, чтобы не отставать от требований, которые диктует время», — отметил губернатор.

По словам Бориса Левитского, региональное отделение на Кубани — одно из самых больших в России. ДОСААФ занимается патриотическим воспитанием, подготовкой молодежи по военно-учетным специальностям.

«Являемся платформой, которая работает с различными общественными объединениями, молодежными клубами патриотической направленности. Участвуем в краевых и президентских грантах, в рамках которых проводим реконструкции на знание истории родного края, возродили проект «Ворошиловский стрелок», — сказал Борис Левитский.

По словам вице-губернатора Александра Власова, профильные ведомства Кубани активно взаимодействуют с ДОСААФ. В казачьих кадетских корпусах и в школах проводят чемпионат «Должен знать каждый!», с декабря 2022 года — соревнования по стрельбе из пневматической винтовки между старшеклассниками. Замглавы региона отметил, что проводимые совместно с региональным отделением ДОСААФ мероприятия важны в деле допризывной подготовки молодежи Краснодарского края.

Борис Левитский предложил открыть новые стрелковые тиры, автодромы для подготовки водителей грузовиков весом более 3,5 т (категории «С»). Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Александру Власову проработать возможные варианты их реализации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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