Профильный класс Росгвардии открыли в школе Абинска

Учеников школы № 4 Абинска будут обучать под наставничеством бойцов СОБР «Кубань».

В поток профильного класса Росгвардии включили учащихся нескольких десятых классов. Старшеклассники впервые посетили подразделение, где им рассказали об истории отряда, и на практике показали задачи, которые выполняют бойцы, например, боевые приемы, стрельбу и задержание. Некоторые школьники задумались о том, чтобы в будущем связать свою профессию со службой в правоохранительных органах.

Помимо элементов огневой подготовки, показали образцы вооружения, экипировки и спецсредства, а также бронетехнику. В завершение встречи бойцы СОБР «Кубань» угостили детей кашей и чаем с полевой кухни, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: новый консультативно-диагностический центр Росгвардии открыли в Краснодаре. Учреждение призвано обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь сотрудникам и военнослужащим ведомства, а также членам их семей.

Подпишись, здесь всегда интересно.