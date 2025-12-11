Новый консультативно-диагностический центр Росгвардии открыли в Краснодаре

Учреждение призвано обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь сотрудникам и военнослужащим ведомства, а также членам их семей.

«На базе центра возможно проводить военно-врачебную и военно-летную комиссии, экспертизу временной нетрудоспособности. Также учреждение лицензировано на оказание помощи в амбулаторных условиях и в двух видах стационаров», — сказал начальник консультативно-диагностического центра Анатолий Волосников.

Центр оснастили современным оборудованием. Для экстренной помощи в его гараже два реанимобиля. В дальнейшем планируют расширение перечня услуг, включая медицинскую реабилитацию, в том числе для сотрудников и военнослужащих, участвующих в спецоперации.

