Профессиональный праздник отметили акушеры-гинекологи в Краснодарском крае

День акушера-гинеколога врачи, которые занимаются ведением беременности и принимают роды отмечают на работе.

Для Светланы Сергеевой рождение ребенка ― долгожданное событие и большой праздник.

«Я жду девочку. Если честно, так как это мои первые роды, было представление киношное, что это больно, страшно, токсикоз, но ничего подобного, возможно, мне повезло», ― делится жительница Краснодара Светлана Сергеева.

В отделении ее радушно встретили врачи. Даже в свой профессиональный праздник, они делают свою обычную работу.

«Каждый день на день не похож. На самом деле любой акушер-гинеколог, идя на работу, не знает, с чем он может столкнуться. Это чудо рождения я должна испытывать регулярно, поэтому осталась в этой специальности и ни разу не пожалела об этом», ― рассказывает врач акушер-гинеколог ККБ № 2 Заира Юсупова.

Такую профессию Заира Юсупова выбрала случайно. В детстве играла в доктора, далее решила поступить в медицинский университет, родители поддержали. Уже после нескольких практических занятий в роддоме отпали все сомнения. За 15 лет работы акушер-гинеколог приняла роды у тысячи женщин.

«Чтобы будущие мамы чувствовали себя максимально комфортно, родовые комнаты оборудовали проекторами, которые создают ночное небо на потолке. Еще здесь есть аромалампа, в ней используют масло лаванды, розы, жасмина. На фитболах удобно переживать схватки», ― сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

В краевой перинатальный центр поступают женщины не только со всей Кубани, но и из ЮФО. Здесь, помимо новейшей аппаратуры, работает большой штат врачей, порядка 300 медиков круглосуточно оказывают помощь роженицам.

«Все высокие медицинские технологии, которые существуют в современном акушерстве, представлены в нашем перинатальном центре. Начиная от выхаживания глубоко недоношенных малышей весом до 500 г, вплоть до оказания всех высоких медицинский технологий самим женщинам, например, при врастании плаценты», — отмечает заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ККБ № 2 Ольга Шаповалова.

Только в прошлом году в стенах этого роддома появились на свет более 9 тыс. детей ― это максимум за 40-летнюю историю учреждения.

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