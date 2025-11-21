Профессиональный праздник отметила избирательная комиссия Краснодарского края

Крайизбирком ведет свою историю с 1994 года. За это время было проведено семь президентских и столько же парламентских кампаний, а также организованы губернаторские выборы.

В настоящее время в избирательных комиссиях региона работают более 34 тыс. человек.

«Государство и общество высоко оценивают усилия и действия членов избирательной комиссии, сотрудников аппарата и иных организаторов выборов, которые занимаются вопросами реализации одного из основных конституционных прав — права быть избранным и участвовать в делах государства», — отметил председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

В честь праздника членам избирательной комиссии края были присвоены почетные звания и вручены благодарственные письма.

