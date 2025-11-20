День избирательной системы отметили в Краснодарском крае

С праздником сотрудников избиркома от имени губернатора Вениамина Кондратьева поздравил его заместитель Александр Топалов.

Вице-губернатор отметил, что избирательная система Кубани является одной из крупнейших в России. В регионе функционируют порядка 2,9 тыс. территориальных и участковых избирательных комиссий, в которых задействованы 34 тыс. человек.

«У крайизбиркома огромный опыт проведения кампаний самого разного уровня. Вы на постоянной основе совершенствуетесь в своей работе, внедряете новые технологии, проводите обучения для членов избирательных комиссий», — сказал Топалов.

Заместитель главы региона отметил вклад краевого избиркома в организацию и проведение прошедших в сентябре выборов губернатора. Благодаря профессионализму специалистов процесс прошел прозрачно и без нарушений. Также вице-губернатор выразил благодарность всем, кто обеспечивает работу избирательной системы: членам комиссий, техническим специалистам, волонтерам и ветеранам, стоявшим у ее истоков.

В рамках мероприятия вручили почетные награды. Председатель территориальной избирательной комиссии Прикубанская кубанской столицы Людмила Бут первой в регионе удостоилась почетного звания «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

