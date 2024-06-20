Проезд в пригородных автобусах подорожает с 21 июня в Новороссийске

Пассажиров общественного транспорта предупредили о росте цены за проезд на пяти пригородных маршрутах Новороссийска.

С 21 июня вырастет цена проезда на пригородных маршрутах № 101, 102, 103 и 105, а с 1 июля — на маршруте № 106.

Цена проезда по маршруту № 101 вырастет до 70 рублей, по маршрутам № 102 и 103 — до 80 рублей, по маршруту № 105 — до 85 рублей.

С 1 июля стоимость проезда на пригородном маршруте № 106 будет составлять 105 рублей, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске задумались об оплате за проезд на входе в маршрутку.