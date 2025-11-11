Проезд в общественном транспорте Армавира подорожает с 20 ноября

Условия проезда для льготных пассажиров останутся прежними.

С 20 ноября стоимость проезда по новому тарифу составит 45 рублей. Изменения коснутся автобусов, работающих на городских маршрутах. Такое решение приняли из-за роста эксплуатационных расходов перевозчика. В частности из-за увеличения цен на горюче-смазочные материалы, запасные части и расходные материалы.

Информацию о новом тарифе уже разместили в салонах транспортных средств и на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: бесплатный проезд для детей до 14 лет предложили ввести в России. Отмену оплаты предложили компенсировать повышением цен на проезд для взрослых. Автором инициативы выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

