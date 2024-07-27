Проезд в Красную Поляну полностью перекрыло рухнувшее на автотрассу дерево

В горах Сочи ствол дерева упал на старую автотрассу, соединяющую Красную Поляну и побережье курорта. Движение по дороге полностью перекрыто.

Сочинские Telegram-каналы сообщают, что огромное лиственное дерево упало со склона горы на проезжую часть участка старой автотрассы «Сочи — Красная Поляна» в районе села Монастырь. На фотографиях и видеороликах с места ЧП видно, что с двух сторон рухнувшего ствола на дороге скопилось несколько десятков автомобилей.

Также со стороны горного склона, откуда упал ствол, повреждено металлическое дорожное ограждение.

Проезд полностью заблокирован. К месту происшествия направлена аварийная бригада дорожников со спецтехникой, которая должна устранить неожиданное препятствие

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