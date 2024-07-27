Отечественная легковушка «спрыгнула» в воду с набережной реки в Джубге

Судя по фотографиям и видео с места ЧП, водитель серого хэтчбека «ВАЗ-2109» не справился с маневрированием на небольшом пяточке дороги у реки и «окунул» свою машину в воду.

Судя по тому, что сообщений о случившемся падении в экстренные службы муниципалитета 27 июля не поступало, никто из находившихся в автомобиле не пострадал.

Падение «ВАЗ-2109» случилось на левом берегу устья реки Джубга. На этом участке проезда, проходящего вдоль набережной нет ограждения. Единственная балюстрада расположена совсем рядом с местом ЧП, но водитель, управлявший машиной проехал мимо нее.

От трагических для здоровья последствий управлявшего автомобилем человека спасла облицовка берега реки габионами — проволочными сетками, набитыми камнями. Эти берегозащитные конструкции задержали легковушку и она лишь частично погрузилась в воду радиатором и капотом, зависнув над водой.

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