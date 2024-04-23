Проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Краснодарском крае подорожал с 23 апреля

ГК «Автодор» с 23 апреля провел ежегодную индексацию тарифов на проезд по платным участкам федеральных трасс.

В среднем стоимость одного пройденного километра повысилась на 8% и, в зависимости от дороги, останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством. При этом на трассе М-4 «Дон» продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг. С пятницы по воскресенье тарифы будут выше на 10-20%.

Так, стоимость проезда из Ростова-на-Дону в Краснодар для легковушек по будням составит 700 рублей, а в выходные — 840 рублей. Для грузовиков и автобусов цена составит 2 тыс. 130 рублей, сообщает ГК «Автодор».

Проезд по новому участку Дальнего Западного обхода Краснодара протяженностью 51,2 км между станицами Пластуновской и Марьянской ориентировочно обойдется владельцам легковушек в 324 рубля, микроавтобусов и легкового транспорта до 2,6 м высотой — в 486 рублей, грузовиков без прицепа — в 648 рублей, фур — в 972 рубля.

Рассчитать стоимость проезда по всем платным участкам «Автодора» можно здесь.

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