«Автодор» повысит цены на проезд по платным дорогам в России

Тарифы на проезд по российским платным дорогам изменятся с 23 апреля.

В госкомпании сообщили, что повышение стоимости связано с инфляционным процессом.

В среднем стоимость 1 км увеличится на 8%. При этом, в зависимости от дороги, цена останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством, отметили в «Автодоре».

Полученные доходы «Автодор» направляет на содержание и ремонт дорог, а также возврат привлеченных на эти цели инвестиций.

Что касается платных участков М-4 «Дон», здесь продолжит действовать более низкий тариф с понедельника по четверг (на 10-20% ниже, чем в выходные).

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