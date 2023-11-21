Проезд грузовиков ограничат в Краснодаре для разгрузки дорог перед Новым годом

Ограничение на проезд грузовиков по дорогам краевого центра в дневное время введут с 18 по 31 декабря.

Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов.

Ограничения вводят для снижения транспортной нагрузки и повышения пропускной способности дорог местного значения в целях подготовки к празднованию Нового года. Руководители ТРЦ, складов, строительных компаний, постоянно использующих грузовые автомобили, будут осуществлять перевозки ночью — с 22:00 до 6:00.

Разработает оптимальную схему подъезда грузовиков к предприятиям розничной и оптовой торговли департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии до 12 декабря. Полиция усилит контроль за соблюдением ПДД, в том числе нарушениями правил перевозки грузов.

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