Проезд через ж/д переезд в Армавире временно закроют с вечера 5 ноября

Речь идет о железнодорожном переезде на пересечении улиц Кропоткина и Карла Либкнехта.

Проехать через переезд будет нельзя с 20:00 5 ноября по 8:00 7 ноября. Это необходимо для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать временные ограничения при построении маршрута.

Читайте также: движение транспорта на участке Красных Партизан ограничат на неделю в Краснодаре. Ограничения начнут действовать с 1 ноября в связи с аварийным ремонтом сетей теплоснабжения. Уточняется, что перекроют участок крайней правой полосы вблизи здания № 109/1 на улице Красных Партизан. Движение из центра организуют по одной оставшейся полосе.

Подпишись, здесь всегда интересно.