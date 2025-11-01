Движение транспорта на участке Красных Партизан ограничат на неделю в Краснодаре

Ограничения начнут действовать с 1 ноября в связи с аварийным ремонтом сетей теплоснабжения.

До конца следующей недели перекроют участок крайней правой полосы вблизи здания № 109/1 на улице Красных Партизан. Движение из центра организуют по одной оставшейся полосе.

При этом на движении по двум полосам в сторону города ограничения не отразятся. Схемы движения общественного транспорта также останутся без изменений, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом временных изменений.

перекрытие участка на улице Пашковский перекат в Краснодаре продлили до 3 ноября. Специалисты завершают подготовку основания дороги, после чего начнут укладывать нижний слой покрытия асфальта.

