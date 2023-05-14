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Проекты восьми соцобъектов получили положительные заключения госэкспертизы на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekty-vosmi-sotsobektov-poluchili-polozhitelnye-zaklyucheniya-gosekspertizy-na-kubani
Проекты восьми соцобъектов получили положительные заключения госэкспертизы на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Три новых соцобъекта построят в Краснодаре. Также госэкспертизу прошли объекты в Усть-Лабинском районе, Армавире, Лабинске и в Темрюкском районе.

В краевой столице построят школу на 1 тыс. 100 мест на Западном Обходе в микрорайоне «Южане», корпус школы на 300 мест на улице Стасова, 167 и детский сад на 250 мест в районе «Города спорта» в Прикубанском округе.

В Усть-Лабинском районе положительное заключение госэкспертизы прошли проекты детсада на 250 мест в станице Ладожской и здания врача общей практики в хуторе Железном. В Армавире построят спорткомплекс на улице Азовской. В Лабинске возведут корпус школы на 400 мест, а в поселке Прогресс Темрюкского района — пищеблок в школе № 26.

После прохождения госэкспертизы муниципалитеты начнут подавать заявки на финансирование и проводить конкурсные отборы подрядчиков.

Строительство социальных и инфраструктурных объектов находится под личным контролем губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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