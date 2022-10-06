Проекты телеканала «Кубань 24» вышли в финал конкурса «ТЭФИ-регион»
Общество
06.10.2022 20:46
Сразу два проекта «Кубань 24» стали финалистами самого престижного телевизионного конкурса страны — «ТЭФИ-регион».
Церемония объявления номинантов прошла в Черкесске. Шанс выиграть статуэтку бронзового Орфея появился у ведущего «Кубань 24» Игоря Зорина и команды программы «Хорошее утро». Один из выпусков стал финалистом в номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа».
Игорь Зорин участвует в номинации «Репортер». Жюри отметило его программу «Такое дело» под названием «Отряды Путина».
Победители конкурса «ТЭФИ-регион» станут известны в Санкт-Петербурге 25 ноября.
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