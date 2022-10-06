Проекты телеканала «Кубань 24» вышли в финал конкурса «ТЭФИ-регион»

Видео канала «Кубань 24»

Сразу два проекта «Кубань 24» стали финалистами самого престижного телевизионного конкурса страны — «ТЭФИ-регион».

Церемония объявления номинантов прошла в Черкесске. Шанс выиграть статуэтку бронзового Орфея появился у ведущего «Кубань 24» Игоря Зорина и команды программы «Хорошее утро». Один из выпусков стал финалистом в номинации «Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа».

Игорь Зорин участвует в номинации «Репортер». Жюри отметило его программу «Такое дело» под названием «Отряды Путина».

Победители конкурса «ТЭФИ-регион» станут известны в Санкт-Петербурге 25 ноября.

Читайте также: проморолики программ «Кубань 24» вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд».