Проекты строительства восьми социальных объектов на Кубани прошли госэкспертизу

В ближайшие годы в регионе в рамках национальных проектов и краевых программ начнут строить детские сады, офисы врачей общей практики, Дом культуры и физкультурный комплекс.

Возведение инфраструктурных и социальных объектов в Краснодарском крае находится на личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева.

«После получения положительного заключения экспертизы муниципалитеты будут подавать заявки на финансирование, заключать соглашения и отбирать подрядчиков», — сообщил глава краевого департамента строительства Игорь Федосов.

Госэкспертизу прошли проекты строительства трех детских садов — в Краснодаре: на 350 мест около улицы Восточно-Кругликовской и на 250 мест в станице Елизаветинской, а также на 80 мест в Горячем Ключе.

Положительные заключения получили три проекта возведения офисов врачей общей практики — в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района, селе Суворовском Усть-Лабинского района и хуторе Садовом Отрадненского района.

Кроме того, экспертизу прошли физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснодаре и Дом культуры в хуторе Ханьков Славянского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае одномоментно строят более 170 социальных объектов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.