Проекты пяти детских садов в Краснодарском крае прошли госэкспертизу

Проекты пяти дошкольных учреждений на Кубани в январе получили положительные заключения госэкспертизы.

Это проекты детских садов в районе Западного обхода (на 250 мест), на улице Новодонецкой, 50 (на 225 мест) в Краснодаре, а также в южной части Новороссийска (на 240 мест), в поселке Дагомыс (на 255 мест) и на улице Красной в станице Новокорсунской Тимашевского района (на 160 мест). Детский сад в Новокорсунской возводят по поручению губернатора Кубани.

Также получили положительные заключения два здания офисов врачей общей практики — в станицах Холмской и Приазовской, а также спорткомплекс в станице Ярославской и школа на 1 тыс. 550 мест на улице Новороссийской в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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