Проектный офис Минобороны создадут на базе военного технополиса «Эра» в Анапе

О создании офиса по внедрению инноваций на побережья Краснодарского края стало известно 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Проектный офис на базе технополиса в Анапе начнут создавать в 2026 году. Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Он отметил, что необходимо существенно расширить входную воронку поиска и внедрения инноваций, в том числе в гражданской сфере.

«Основной тенденцией модернизации Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий. Для этого в следующем году предстоит создать специальный проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов на базе военного инновационного технополиса «Эра», — сказал Белоусов.

Также ведомству необходимо выстроить единую систему отбора перспективных направлений исследований. По словам руководителя Минобороны России, она должна объединить предприятия промышленности, вузовскую науку, институты инновационного развития, а также малые высокотехнологичные предприятия «народного ОПК», сообщает «РБК».

