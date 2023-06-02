Проектирование новой трассы Джубга — Сочи начнут уже в этом году

О планах по проектированию новой дороги в Краснодарском крае сообщил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко во время форума по инновациям и интеллектуальным транспортным системам, который проходит в Сочи.

«В этом году приступаем к проектированию и подготовке к стройке на наиболее загруженном участке на обходе микрорайона Адлер», — сказал он.

Глава «Автодора» уточнил, что новую трассу между Джубгой и Сочи будут строить на бюджетные и заемные средства в соотношении 50% на 50%. Также рассматривают привлечения внебюджетных средств из ДОМ.РФ.

Кроме того, «Автодор» планирует завершить строительство обхода Адлера в ближайшие три года. Эта дорога станет первым этапом новой трассы, сообщает ТАСС.

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