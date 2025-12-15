Проект «Зимуй в Анапе» стартовал в городе-курорте
Общество
15.12.2025 08:46
На главном детском курорте страны 15 декабря начинается проект «Зимуй в Анапе», который традиционно совмещают с празднованием Дня города.
В этом году курорту исполняется 179 лет. К празднику улицы Анапы украсили новогодней иллюминацией, установили фотозоны и арт-объекты. Запланированы выставка елок, концерты, мастер-классы и викторины.
Ознакомиться подробнее с планом мероприятий можно в соцсетях мэрии курорта, сообщает пресс-служба администрации города.
Впереди длинные январские каникулы, в течение которых Анапа планирует принять порядка 40 тыс. гостей. Загрузка местных отелей ожидается на уровне 65%.
