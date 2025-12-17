Проект «Забывается лишь то, что заслуживает забвения…» презентовали в Краснодаре

Презентацию уникального патриотического проекта в столице Кубани посетили почти 900 юнармейцев и участников молодежных движений. Его разработал и представил Центр «Патриот».

«Забывается лишь то, что заслуживает забвения…» — это не просто концерт, а историческое полотно, где творческие коллективы выступили на фоне документальной хроники. Проект создали в ответ на попытки фальсификации истории. Его цель — не развлечь, а воспитать.

По словам организаторов, их работа закрепляет в сердцах молодежи правду о подвигах предков и неприятие любых форм фашизма. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Чемпион».

«Проект действительно будоражит душу, не оставляет никого равнодушным. Были слезы и у взрослых, и у детей. Поэтому я думаю, что люди, присутствующие в этом зале, дети в первую очередь, проникнутся этим проектом», — отметил врио директора военно-патриотического центра «Патриот» Олег Гращенков.

«Мероприятие очень понравилось. Понравилось то, как подготовились выступающие, разнообразие участников, а также сама программа выступления», — поделился учащийся военно-патриотического центра «Патриот» Егор Солодовников.

За все время существования проекта в нем приняли участие порядка 3 тыс. человек.

