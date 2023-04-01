Проект «Вино руками студентов» запустят в Анапском сельскохозяйственном техникуме
Студенты разработают свою линейку вина.
«В тесном сотрудничестве с компанией «Кубань вино» работают 20 студентов. Все периоды производства и авторство будут содержаться в QR-коде на контрэтикетке бутылок. Пройдя по ссылке, каждый участник сможет вспомнить всю историю создания продукта», – рассказал директор техникума Иван Чернышов.
Во время стажировки на предприятии студенты смогут сами выполнить все основные технологические операции производства вина. Они пройдут весь путь от выбора сорта винограда, его переработки до розлива готового продукта в бутылки.
Также студенты должны будут подготовить технологические карты производства нового вина, подберут сорт винограда, примут непосредственное участие в сборе, первичной обработке, анализу виноматериала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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